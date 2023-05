Deux berceaux pour un patron ; Entre les bras d'une inconnue ; De dangereux sentiments

Deux berceaux pour un patron, Rachel Bailey Lorsqu'elle se découvre enceinte, Harper sent le monde valser autour d'elle. Non seulement elle attend des jumeaux, mais le père de ses enfants n'est autre que Nick, le frère de son patron. Si elle est émue à la pensée d'être bientôt maman, elle ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour son avenir. Pourra-t-elle bénéficier du soutien de Nick ? Entre les bras d'une inconnue, Charlene Sands A l'instant où il sonne à la porte de Sutton - le père qu'il n'a jamais connu -, Brooks se prend à regretter sa décision. Mais, lorsque c'est Ruby - la femme avec laquelle il a partagé une aventure d'un soir quelques mois plus tôt - qui apparaît, Brooks est sidéré. Que fait-elle ici, chez son père ? Leur nuit de passion n'était-elle qu'une manipulation ? De dangereux sentiments, Sheri WhiteFeather Demander à Max - son meilleur ami et son fantasme secret - de l'épouser ? Bien que réticente à cette idée, Lizzie sait qu'elle n'a plus le choix. Car pour adopter Tokoni, ce petit garçon de cinq ans, il faut qu'elle soit mariée... Mais demander un tel service à Max, n'est-ce pas prendre un double risque ? Celui d'un refus ou celui d'un assentiment qui brouillerait les limites entre eux... Romans réédités