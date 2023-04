Un vent de liberté qui va décoiffer ! Marlène aime 3 choses : les livres, sa tante Ruby et passer du temps avec sa meilleure amie. Ce qu'elle déteste par-dessus tout : le salon de coiffure où sa mère la traîne de force tous les week-ends. Pour être " présentable ", adieu les frisottis, bonjour les cheveux lisses. Mais un vent de rébellion est en marche et Marlène a décidé qu'il était temps de porter fièrement sa chevelure. Alors, avec détermination (et parfois maladresse), elle tente une révolution !