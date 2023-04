Vassilis Alexakis. Chemins croisés

Entre 1974 et 2015, l'auteur grec d'expression française Vassilis Alexakis (lauréat du prix Médicis et du grand prix du roman de l'Académie française) aura publié quatorze romans, deux recueils de nouvelles et un récit autobiographique. Alors qu'il était aussi dessinateur et réalisateur, Alexakis avait fait du bilinguisme littéraire - puisqu'il s'auto-traduisait et publiait chacun de ses romans en français et en grec - une caractéristique essentielle de sa pratique littéraire. La critique s'est ainsi souvent concentrée sur des pistes d'analyses récurrentes portant sur l'auto-traduction ou sur la métafiction. A la suite de la mort de l'auteur en 2021, l'ouvrage propose un renouveau du regard par une traversée de l'oeuvre complète d'Alexakis et par sa mise en dialogue avec la littérature contemporaine d'expression française.