La maîtresse d'un patron + 1 roman gratuit

Secrétaire consciencieuse, Grace n'a ni le temps ni le droit de fantasmer sur son patron, Nico Doukas, même s'il est l'homme le plus attirant de la Terre ! Pourtant, à la faveur d'un séjour en Grèce, leur relation professionnelle vire brutalement en liaison torride... Bouleversée par les sensations qui l'assaillent, Grace l'est davantage encore de se découvrir amoureuse de Nico. Saura-t-elle reprendre la place qui est la sienne quand tous deux seront de retour au bureau et oublier cet interlude délicieux au côté de celui qui fait battre son coeur ? + 1 roman gratuit dans ce livre : Une bouleversante ressemblance, Miranda Lee - réédité