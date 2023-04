De la capitale Funchal au village de Santana, de la plage de Porto Santo à la forêt humide de Fanal, du Pico do Arieiro au jardin tropical de Monte, l'archipel portugais de Madère se déploie en un clin d'oeil avec un guide pas comme les autres. - Un concept unique : une carte grand format, dépliable par ville et par région, pour se repérer immédiatement - Les 10 incontournables et 10 idées pour vivre à l'heure de Madère - 250 sites, monuments et adresses chroniqués par des auteurs-voyageurs et localisés sur les cartes - 6 circuits de randonnée - 100 photos pour tout voir - Toutes les informations pratiques indispensables.