Cet ouvrage a pour but de présenter plusieurs aspects importants concernant les courbes algébriques complexes et/ou surfaces de Riemann compactes, l'une des plus belles théories en mathématique. Les sujets traités dans ce livre sont des objets d'une extraordinaire richesse du fait de leur implication dans plusieurs recherches anciennes et récentes comme par exemple la théorie moderne des systèmes intégrables. L'étude est faite avec une approche de géométrie complexe, les méthodes utilisées sont analytiques, topologiques, algébriques et géométriques.