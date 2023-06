Sous la protection de l'Ecossais

Passion dans les Highlands Quand la passion est plus forte que les haines de clans. Ecosse, 1818 Lorsque Niall Gilvry arrive au château de Carrick, il est loin d'imaginer que la lady qu'il a rencontrée en chemin est celle qu'il devra protéger en l'absence du suzerain. Lady Jenna, la pupille de lord Carrick, est belle, spirituelle... et absolument incontrôlable. Malgré le caractère impossible de la jeune femme, Niall sent naître en lui un attachement inavouable pour celle qu'il est censé protéger de toute menace. Mais que peut-il lui offrir, lui qui est sans terre et sans fortune ? Il lui faudra prendre sur lui et refréner l'instinct qui le pousse irrésistiblement vers elle, car lady Jenna doit se trouver un époux, et trois prétendants sont déjà annoncés au château... jamais dans les bras de son fiancé ? Le pire dans tout cela, c'est que Madeleine ne peut s'empêcher de déceler une part de vérité dans les paroles du Highlander. Une vérité qui pourrait bouleverser sa vie... Roman réédité