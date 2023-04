Le refuge des étoiles

Charly est une ancienne voleuse qui, en sévissant dans les appartements parisiens, rencontre Serge, un vieil homme qui lui conseille de travailler à l'Hôtel La Louisiane et d'y voler des histoires de vie, puis de lui narrer les récits des voyageurs. A l'Hôtel La Louisiane où elle travaille, Charly découvre l'amitié, mais aussi le sentiment amoureux et la vie charnelle. Grâce à l'écriture, elle ressuscite les étoiles qui ont fréquenté cet hôtel, de Rimbaud à Verlaine, en passant par Lucien Freud, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Juliette Gréco, Albert Cossery, Keith Haring, Jim Morrison et Quentin Tarantino.