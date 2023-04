Un jour, elle égara son corps. Jusqu'aux plus intimes de ses sensations, tout devint étranger. Comme avalée par son ventre, elle fut réduite à une forme. Rien qu'une forme. Un Amer, assailli de regards. Elle manqua d'air et de mots. Avant de tomber enceinte, elle n'avait jamais envisagé que la grossesse puisse être synonyme de disparition. L'Amer (substantif neutre) : femme-ventre figée dans sa forme et identifiable sans ambiguïté allant mettre au monde un enfant. A partir de témoignages de femmes et d'hommes, Maëlenn Le Bret nous propose une oeuvre poétique et libératrice portant des voix très souvent tues. Construit en neuf fragments incarnant les grandes étapes archétypales de la grossesse, ce premier roman, à la fois poétique et documentaire, nous fait entendre l'ambivalence d'une expérience souvent euphémisée, et ouvre ainsi un espace où les tabous peuvent s'exprimer.