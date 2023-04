Nouvelle-Angleterre, 1930. Au coeur d'un été torride, la vieille ferme familiale au charme bucolique, ce "paradis de l'enfance" où la nature recèle de jeux à chaque coin d'arbre, est frappée par la tragédie, celle du décès du père de la famille dans un accident. Alexandra, sa femme, ne s'en remet pas et reste cloîtrée toute sa chambreâ ; il n'y a que la grand-mère Ada pour veiller sur les jumeaux de 12 ans, Niles et Holland. Niles est un enfant modèle, le genre à rendre ses parents fiersâ ; Holland, lui, est plus déroutant, plus insolent, plus insondable. Si fusionnels autrefois, les deux enfants paraissent s'éloigner et c'est Niles qui en souffre le plus, d'autant que la famille est confrontée à des événements étranges qui l'isolent de plus en plus. Dans cet été qui n'en finit pas, les jeux de l'enfance prennent un tour inquiétant et pour les deux jumeaux, un destin tragique semble s'étendre sur eux comme l'ombre menaçante de nuages noirs. Succès commercial et critique, la parution de L'Autre en 1971 a lancé la carrière de romancier de Thomas Tryon. L'Autre a été traduit partout dans le monde et a fait l'objet d'une adaptation cinématographique par Robert Mulligan en 1972.