La bible de la Royal Horticultural Society. Jardiner mois après mois

Réussir un beau jardin, c'est respecter le rythme des saisons : découvrez tout le savoir-faire de la prestigieuse Royal Horticultural Society dans cette bible exhaustive, qui présente aux jardiniers - amateurs comme avertis - un calendrier de toutes les tâches à réaliser mois après mois en suivant les cycles de la nature. Pour chaque mois de l'année, ce guide pratique propose : un pense-bête de tous les gestes pratiques ; un bilan météo, pour adapter son jardin au climat de sa région ; une sélection des meilleures plantes du mois ; les opérations pratiques à effectuer au jardin pendant le mois en cours : plantation, semis, taille, entretien de la serre, des pelouses, du bassin... toutes les plantes classées par famille : arbres et arbustes, grimpantes, aromatiques, bulbes, annuelles, plantes en pot, fruitiers, etc. un grand nombre de projets faciles à réaliser pour entretenir et aménager son jardin, avec les gestes techniques illlustrés. de très nombreux conseils pour bien choisir, placer, entretenir et associer les plantes. Un répertoire illustré de plus de 300 plantes, arbres et arbustes, est proposé en fin d'ouvrage pour tout savoir sur leur plantation, leur culture et leur entretien.