Approche performantielle de la durabilité des ouvrages en béton. De la qualification en laboratoire au suivi d'exécution

Dans cet ouvrage collectif à caractère universitaire et professionnel résultant de 6 ans de recherches, les auteurs définissent une méthodologie à l'échelle nationale de justification de la durabilité des ouvrages en béton par une approche performantielle, incluant la méthode "absolue" et la méthode "comparative". Cette méthodologie est destinée aux ouvrages pour lesquels un niveau spécifique d'assurance qualité est assuré. Il s'agit en principe d'ouvrages de génie civil, de certaines constructions de bâtiments complexes ou de certains produits préfabriqués en usine. Le champ de la recherche concerne les ouvrages neufs mais s'intéresse aussi aux ouvrages anciens dans le but de relier les pathologies ou le vieillissement observé au type de béton employé et à ses caractéristiques de durabilité. Le programme de recherche est décliné en différents axes dont l'animation est confiée à un binôme formé d'un représentant du monde industriel et d'un représentant du monde universitaire afin d'assurer un bon équilibre entre les approches théoriques et pragmatiques. Les thèmes de recherche sont les suivants : Essais de durabilité ; Définition des seuils de performance admissibles ; Bétons d'étude et variabilité ; Contractualisation de l'approche ; Valorisation des résultats