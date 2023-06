Sans passé

Elle se fait appeler Hope Miller, mais n'a aucune idée de qui elle est vraiment... Après un terrible accident, Hope Miller est devenue amnésique. Quinze ans plus tard, après un déménagement dans les Hamptons aussi brusque qu'inexpliqué, elle disparaît, entraînant sa meilleure amie dans une course-poursuite désespérée. Une goutte de sang suspecte, l'ombre d'un serial killer, des meurtres que 2 000 kilomètres et près de vingt années séparent... La quête de la jeune avocate se transforme vite en saut d'obstacles. Quand Ellie Hatcher, flic et fille de flic, reçoit son appel à l'aide, elle comprend qu'en démêlant l'écheveau de cette affaire, elle pourrait bien exorciser ce qui la hante depuis l'enfance.