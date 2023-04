Le f*cking guide de la confiance en soi

WTF is la confiance en soi ? Croire en son potentiel comme Beyoncé après les Grammy Awards ? Foncer droit devant comme un poulet décapité et poster 40 stories par jour sur Insta pour donner l'illusion que tout va bien ? En fait, rien de tout ça. La confiance en soi, c'est ce qui te permet de faire ce qui a réellement du sens pour toi. C'est se libérer des peurs qui te clouent sur ton canap' et qui t'empêchent de donner vie à ce que tu as dans les tripes. Ce guide pas comme les autres t'apprendra à déconstruire toutes tes croyances limitantes, à faire tomber les masques que tu t'étais soigneusement choisis, à retrouver tes valeurs pour enfin te comprendre, à te mettre en mouvement et enfin à t'exprimer en toute liberté sans te laisser aller à la procrastination ! Ce guide est le tournevis à pointes interchangeables de ta boîte à outils. L'indispensable qui te permettra d'être toi, de satelliser les idées reçues et de faire ce que tu veux de ta vie !