Souviens-toi de Sarah

Diane, éditrice chez Sandwood Publishing à Londres, reçoit un manuscrit anonyme. Une jeune adolescente, Sarah, y confie sa vie de misère dans les années sombres de l'Angleterre des années 60. Elle y avoue aussi les crimes qu'elle a dû commettre pour échapper à son destin. Vraie confession ou habile fiction d'un écrivain contemporain ? Bouleversée par ce manuscrit, Diane cherche à en retrouver l'auteur et part sur les lieux où Sarah dit avoir vécu et souffert. Dans sa quête de vérité, elle traverse les paysages époustouflants d'Irlande et d'Ecosse. Mais ce qui commence comme une enquête littéraire vire à l'horreur. En ouvrant le journal de Sarah, Diane a poussé la porte de l'enfer... c'était hier et rien n'est effacé. Aujourd'hui encore, des forces obscures manoeuvrent dans l'ombre pour dissimuler leurs crimes.