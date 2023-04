Renaître à l'Harmonie. Reconstruire du sens et triompher des épreuves

Sandrine Uthia de son pseudo vit en Savoie où elle prend de l'altitude par rapport à la vie. Femme d'érudition et de réflexion, elle a couché dans un ouvrage passionné la reconstruction d'une vie déchirée où un sens nouveau empreint d'une positivité extraordinaire lui a rendu force et plénitude qu'elle a tenu à partager, en floutant par pudeur et par désir de rendre l'approche plus " grand publicA ". L L'auteure fait ses armes. A travers cet ouvrage qui ne manque pas de pertinence et d'exemplarité, elle communique non pas une recette, mais une voie, celle qui conduit à la reconstruction d'une vie sereine et harmonieuse. Loin de la thérapie pratique, ce témoignage partage une réalité à laquelle nul n'échappe, qui implique de prendre les choses à bras le corps. Il s'agit d'un ouvrage d'espoir pour qui tente de surmonter sa souffrance et de parvenir à se reconstruire du sens dans une vie déchirée et éclatée. Un travail parfois ardu qui dépasse le seuil du possible pour certains. Un livre empreint d'une positivité extraordinaire qui rend la force à un point exemplatif partagé par l'auteure. Une renaissance vécue. Un témoignage qui concerne tout un chacun, bien pesé et bien amené, à destination du grand public. Les événements relatés par l'auteure ne laissent personne indifférent. Deux points originaux à soulignerA : Espoir et Force.