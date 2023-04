Profession astronaute

Mai 2009, une voix interpelle Thomas Pesquet au téléphone : " Ca vous intéresse toujours de devenir astronaute ? " Ils étaient 8 413 candidats, il fait partie des 6 élus. Il leur faudra plusieurs années de formation intensive avant de rejoindre la Station spatiale internationale. Apprentissage du russe, isolement au fond d'une grotte pour tester sa résistance au stress et son esprit d'équipe, expérimentation de l'impesanteur, plongée en scaphandre ou encore stage de survie dans des conditions drastiques... En novembre 2016, à l'occasion de la mission Proxima, Thomas Pesquet a débuté un premier séjour orbital de six mois. Avec ses collègues, il a mené plus de cent expériences et vécu plusieurs sorties extravéhiculaires. Voici une formidable occasion de découvrir le parcours d'un astronaute, la vie quotidienne dans l'espace, mais aussi de comprendre les enjeux et les espoirs qu'incarnent ce héros moderne et tous ses compagnons d'aventure.