Développer l'intelligence émotionnelle et relationnelle par l'Echange

Ce guide de l'animateur vous offre un programme structuré, flexible et éprouvé pour développer chez vos participants : - les éléments de l'intelligence émotionnelle : la conscience, l'efficience, la confiance ; - les éléments de l'intelligence relationnelle : l'empathie, l'influence, la coopération. Vous y trouverez les étapes d'un Echange ainsi que les procédés d'animation à employer à chaque étape. Comme le démontre l'expérience des participants, des animateurs et les résultats de recherches scientifiques, vos participants démontreront des comportements plus confiants, plus réfléchis, plus conviviaux. Comme animateur, vous établirez avec vos participants une relation personnalisée, chaleureuse, épanouissante.