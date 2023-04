Demain même heure

Un voyage dans le temps poétique et nostalgique, best-seller du New York Times. Alice Stern n'est pas prête à fêter ses quarante ans. Elle pensait qu'elle aurait eu plus de temps pour prendre sa vie en main. Elle pensait aussi qu'elle aurait plus de temps auprès de Leonard, son père, malade. Alice ne sait même pas si elle pourra entendre sa voix à nouveau. Quand elle s'endort la veille de son anniversaire devant leur ancien appartement, elle ne s'attend pas à se retrouver nez à nez avec un Leonard fringant, une carte célébrant ses seize ans à la main. Alice a seize ans mais elle a aussi quarante ans. Elle va vite comprendre comment elle est revenue au jour de son anniversaire de 1996 et surtout, comment passer d'une temporalité à l'autre. Elle se retrouve alors face aux différentes réalités qu'aurait pu prendre sa vie. Un roman tendre et poétique sur les choix qui font une vie et ce qui compte vraiment.