Recueil de cas clinques en médecine cardiorespiratoire des animaux de compagnie

Cet ouvrage présente une sélection de troubles cardiaques et respiratoires bien identifiés chez les chiens et les chats, avec des études de cas de vrais patients. Ceux-ci devraient être d'une grande utilité tant pour les vétérinaires confirmés qui s'intéressent à la médecine cardiorespiratoire que pour les vétérinaires qui s'estiment moins performants et souhaitent développer leurs connaissances de manière pratique. En abordant les affections les plus fréquemment rencontrées, les auteurs profitent de ces cas cliniques pour mettre en lumière l'apport diagnostique des examens complémentaires disponibles (échocardiographie, ECG, radiographie, échographie, scanner, histocytopathologie...) et font le point sur les dernières recommandations en matière de traitements.