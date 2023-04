Et voilà tout

Risten est une petite fille du cercle polaire. Née tout au nord de la Norvège, chez les Samis, elle vit désormais au Danemark avec son père et sa belle-mère. Mais elle se sent déracinée, loin de son Ahkku, sa grand-mère bien aimée aux croyances ancestrales, qui lui a appris comment se protéger des maléfiques sous-terriens et des aurores boréales. Solitaire et rêveuse, Risten tente d'exister dans cette nouvelle vie. Ce n'est qu'à l'âge adulte qu'elle retrouvera le chemin de ses origines et renouera enfin avec sa mère - une rencontre qui ne ressemblera en rien à ce qu'elle attendait.