La fée Baguette : La fée Baguette devient grande soeur

SERIE : La fée Baguette Connaissez-vous Félicité ? La petite fille de la boulangerie de la rue du Croissant de Lune ? Les gens croient qu'elle est une petite fille comme les autres. Mais pas du tout. Hou là là ! Pas du tout, du tout. Félicité a un secret... TITRE : La fée Baguette devient grande soeur Félicité va devenir grande soeur : elle voudrait un petit frère qui l'assiste dans ses exploits de fée ! Catastrophe c'est une petite fille. Et si elle devenait fée à son tour et changeait la fée Baguette en une horrible grenouille ? De retour à la maison toute l'attention est sur Framboise, la petite soeur, au plus grand désespoir de Félicité !