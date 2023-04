Chez Scarlette

Nous sommes en novembre, miz du en breton, le mois noir, dans une île bretonne à une heure du continent. Scarlette, la patronne du bar de la Falaise, vit là, tout simplement parce qu'elle y est née, et son bistrot en est l'épicentre. Solange, la Parisienne, est venue y trouver refuge pour fuir un passé trop encombrant et un avenir trop douloureux. Phanie, la jeune policière, aussi, peut-être pour tout remettre en question. Marina, l'énigmatique médecin de l'île, soulage les peines de chacun comme elle peut. Morgane, la fille de Scarlette, se morfond, loin de son île, à Nantes où elle fait ses études et veut rentrer quoi qu'il en coûte. La tempête gronde, les falaises s'effondrent, les digues cèdent, les arbres se couchent et les grandes marées menacent de submerger l'île, comme au temps d'une antique légende. L'île est maintenant totalement isolée. Mais les femmes s'entraident, se soutiennent, chantent et dansent autour du vieux juke-box en buvant du champagne comme pour narguer le mauvais sort.