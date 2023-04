Les larmes du Reich

L'assourdissant silence de l'après-Guerre par François Médéline. En ce jour de printemps 1951, un mystérieux inspecteur de police lyonnais se rend à vélo dans la Drôme. A Crest, il trouve une sanglante scène de crime dans la ferme de Peyrambert. L'inspecteur Michel commence les premières constatations : les époux Delhomme ont été assassinés au fusil de chasse. Et Juliette, leur fille de onze ans, s'est volatilisée. Qui a tué Henri et Louise Delhomme, ce couple de paysans retraités, arrivés dans la vallée de la Drôme après toute une vie dans le Vercors ? Une famille sans histoire, une enfant disparue, une région minée de secrets : l'inspecteur Michel parcourt le pays, de Crest jusqu'au Vercors, de Grenoble à Pigalle. Il devra affronter silences, obstinations, soif de rédemption et surtout les tourments d'une guerre dont plus personne ne veut parler.