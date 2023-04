Les grandes figures catholiques de la France

Quinze portraits des bâtisseurs de notre histoire. De Clovis à de Gaulle, des décombres de l'Empire romain à la barbarie nazie, François Huguenin constate que le catholicisme constitue la matrice profonde de notre histoire. Les quinze portraits ici choisis, brossés avec sensibilité, interrogent la manière dont la foi a façonné l'histoire et ce que signifie être catholique. Pour ces figures d'exception aux visages multiples (Charlemagne, Bernard de Clairvaux, Saint Louis, Jeanne d'Arc, Richelieu, Saint Vincent de Paul, Pascal, Thérèse de Lisieux...), la foi constitue un socle commun qui scelle leur destin individuel et national et les encourage à accomplir leur mission politique et spirituelle.