Enlacer le ciel et les nuages

Trois destins de femmes de l'air, trois générations, de la pionnière convoyeuse des airs à ses descendantes, hôtesses de l'air. Des vies romanesques marquées par des fêlures intimes, la passion d'un métier. Et un secret... Par l'auteure des Amants de l'été 44 et de Pour l'amour de Lauren. Elisa est une pionnière. Sa volonté, son courage, son sens des autres, elle les a mis toute jeune au service d'un métier naissant et rude : convoyeuse de l'air. Loin d'Etretat, sa terre natale, elle s'envole dans des avions sans confort et veille sur des passagers malades. En 1945, quand elle doit ramener les déportés en France, elle découvre la tragédie des camps. Sa liberté de femme, Elisa l'a vécue intensément dans les bras d'un photographe anglais, au fil de leurs escales du bout du monde. Cette liaison a nourri un mystère qu'Audrey puis Lilly, fille et petite-fille d'Elisa, hôtesses de l'air, tenteront de percer des décennies plus tard... Les filles de l'air, véritables aventurières du ciel : trois générations de femmes marquées par des fêlures intimes et par la passion de leur métier.