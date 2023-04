Une enquête du commissaire Dupin : Piège mortel à Belle-Ile

Dixième enquête du commissaire Dupin dans le cadre enchanteur de Belle-Ile-en-Mer, théâtre d'une nouvelle intrigue... Un été caniculaire du mois d'août. Bientôt le commissaire Dupin va célébrer ses dix ans de service en Bretagne depuis sa mutation disciplinaire. Mais il lui reste encore des sites à explorer : comme Belle-Ile, où vivait Patrick Provost, éleveur de moutons, dont le cadavre a été découvert à Concarneau. Dupin se rend sur l'île sans plus attendre. Une chose est certaine à ses yeux : ce n'est pas un accident. L'homme était unanimement détesté, par ses voisins et locataires d'Islonk, bourg de six maisons de l'île. Il y a le couple Fidelin, empêché par le défunt de construire un atelier de céramique ; Burlot, son employé, qui n'a jamais reçu la reconnaissance attendue ; une institutrice à la retraite, spécialiste de Sarah Bernhardt et guide touristique ; ou encore son épouse, Agnès, qui voulait le quitter. En outre, avec sa mort, elle héritait d'une belle somme. Dupin va peu à peu mettre au jour les secrets les plus inavouables de chacun. Le seul témoignage, qu'il peine à exploiter, est celui d'un original, chasseur de menhirs. Puis on retrouve bientôt Agnès morte étranglée, comme Provost, ce qui épaissit encore le mystère...