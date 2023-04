Ces libellules qui me font signe

Parfois des signes nous ouvrent une porte secrète et nous relient au monde invisible. Une nuit, Pauline rêve de son grand-père alors qu'il est mort il y a plus de vingt ans. Il lui annonce qu'il va rentrer chez lui. Auparavant, une inconnue l'a abordée dans la rue et a vu une lettre T s'imprimer sur son front. Dans les jours qui suivent, des événements sans lien apparent se multiplient. Une libellule se manifeste, puis d'autres, encore et encore... Et si tous ces signes étaient là pour lui révéler une histoire qu'elle ignore ? Et si elle avait été choisie pour accomplir une mission ? C'est un secret de famille douloureux qu'elle découvre. Pauline va aussi redonner vie à une grand-mère décédée à la naissance de son père, et qui semble revenir parmi les siens. De la Kabylie des années 1920 au Paris de l'après-guerre, de la Lorraine sous l'occupation nazie à la banlieue parisienne d'aujourd'hui, l'auteure fait revivre trois générations d'une même famille. Elle fait jaillir la puissance de l'amour qui les lie à travers les mondes visible et invisible...