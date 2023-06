Les animaux dans l’histoire

Longtemps les historiens n'ont pas pensé aux animaux. Mais qu'on y réfléchisse quelque peu et leur importance émerge, grandit, s'impose. Ils sont partout. Rien de ce qu'ont fait les humains au cours de leur histoire ne l'a été sans eux, promus dans toutes les civilisations et jusqu'à nos jours. Quinze historiens, dont Robert Delort, Daniel Roche, Michel Pastoureau ou encore Jean-Marc Moriceau, nous expliquent comment on a domestiqué le cheval ou comment les rats sont entrés dans Paris. On découvre aussi la saga du chien, le rôle du dromadaire dans le peuplement du grand désert d'Afrique du Nord ou les extravagants procès d'animaux au XVIe siècle. On apprend à quel point, au Moyen Age, les textes, les images et le folklore sont peuplés de bêtes, et on s'interroge enfin sur la proximité de l'homme et du cochon dès l'Antiquité. Grâce aux textes réunis dans cette édition et à de savoureuses anecdotes, Eric Baratay nous révèle comment les humains ont été fascinés par les animaux et comment ils se sont apprivoisés réciproquement.