Saviez-vous que le premier sandwich fut servi en 1762 à Lord John Montagu, comte de Sandwich, qui souhaitait manger sans quitter sa table de jeu ? Que les bougies tirent leur nom d'une ville d'Algérie d'où l'on importait la cire des chandelles ? Notre vie quotidienne est ainsi truffée de mots dont le nom interpelle. Qu'ils aient pour origine le patronyme de leur inventeur ou d'un personnage -tels Charles Sax et son saxophone, ou la déesse Europe- ou qu'ils proviennent d'un lieu -comme le temple Juno Moneta où se frappait la monnaie à Rome-, ce sont autant d'invitations à voyager dans le temps et l'espace. Livre passe-temps classé par thèmes, le Petit dictionnaire des mots qui ont une histoire associe savoir, humour et histoire, pour une meilleure connaissance du langage.