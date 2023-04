Enigmes des vacances manga CM2-6e. Mission Krono

Un vrai Manga à suspense à lire pour le plaisir tout en révisant le programme de CM2. Une cahier de vacances ludique et original qui associe un manga et des activités de révisions : pour faire avancer l'histoire, l'enfant doit résoudre des énigmes sous forme d'exercices. Résumé : Marie, Thomas et malcom découvrent dans un grenier une étrange petite horloge parlante. C'est Krono, le gradien du temps. des failles temporelles surviennentet risquent de bouleverser le cours de l'Histoire. Les enfants se lancent alors avec Krono dans une épopée temporelle, à la rencontre de personnages historiques (Vercingétorix, Léonard de Vinci, Marie Curie...). Résous les énigmes pour découvrir si les 4 héros vont réussir leur mission : sauver le cours du temps. Le Manga des vacances : un vrai Manga à suspense à lire pour le plaisir des exercices sur l'esentiel du programme en français, aths, histoire-géographie et science, pour avancer dans l'histoire. des corrigés pour des révisions en complète autonomie. des rappels de cours sur les notions abordées dans l'ouvrage. Un cahier de vacances du CM2 à la 6e, pour les enfants de 10-11 ans.