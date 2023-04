L’art d'aimer. Les plus belles nuits d'amour de la littérature

Revivez l'émoi sans égal des premières fois avec Swann et Odette, Julien Sorel et Mathilde de La Mole ; partagez l'ardeur amoureuse et la quête du plaisir des sens de Solal et Ariane, de lady Chatterley et de son homme des bois... Préliminaires à l'amour, agaceries enivrantes, extases intenses, lendemains triomphants : comment les plus grands écrivains racontent-ils les incomparables nuits d'amour de leurs héros et de leurs héroïnes ? La passion des corps dans tous ses états, des Mille et Une Nuits aux plus belles pages de Shakespeare, Laclos, Maupassant, Proust, D. H. Lawrence, Cohen, Calaferte ou Damasio.