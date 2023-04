"Une fois qu'on ouvre son couple, on n'est plus jamais seuls au lit. Dans la chambre, les fantômes flottent. Maîtresses, amants d'un jour, partagés ou non, ils sont là, au pied du lit, qui vous regardent, vous sourient, ne vous demandant pas s'ils peuvent s'inviter, s'imposant d'office. Parfois, on voudrait juste être deux. Faire l'amour comme une balade à la campagne, mais on n'y arrive pas car deux, ce n'est plus jamais assez. Seulement cela, quand on plonge, on ne le sait pas". Sweet chaos, c'est la vie d'un immeuble de Brooklyn où se croisent de nombreux habitants, de tous âges et de toutes origines. Le fantasque Ethan qui fournit ses voisins en substances variées, Clara qui ne cesse de disparaître, Jolene en charge de sa vieille mère avec sa soeur Crazy, Riley et Graham, un couple très amoureux à la sexualité aventureuse... Sur le perron, ils partagent nouvelles et potins tout en essayant de conserver une parcelle d'intimité. L'écriture de Meryem Alaoui, d'une vitalité surprenante, se révèle tendre et subtile dans la description des affres sentimentales dans lesquelles sa tribu de personnages se débat. Elle offre ici un tableau amoureux de New York, de son électricité, de sa liberté, de sa folie.