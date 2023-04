Melmoth furieux

Depuis que sa cité a été rasée par les bulldozers de la flicaille et de la finance, Fi a rejoint la Commune solidaire de Belleville. Au sein de ce quartier insurrectionnel assiégé, elle s'organise et lutte avec les exclus. Fi est couturière. Elle a passé des années à tenter de trouver de la beauté dans ce monde fatal. Mais ça, c'était avant. Avant que son frère Mehdi ne trouve la mort dans d'atroces circonstances le jour de l'inauguration d'Eurodisney en 1992. Fi a entendu les rumeurs qu'on raconte sur les enfants emprisonnés dans l'ancien parc d'attractions, devenu véritable camp de concentration du XXI? siècle. Fi rêve de tout brûler. Aidée par une bande d'enfants perdus et par François Villon, un mystérieux poète lié à son frère, elle se lance dans une croisade désespérée contre le parc, puissant allié d'un système autoritaire et ultralibéral qui menace de ravager ce qui leur reste d'espoir. Après Toxoplasma, lauréat du Grand Prix de l'Imaginaire 2018, Sabrina Calvo signe une épopée rageuse et poétique dont la singularité et la puissance d'évocation confirment son statut de grande voix de la littérature de l'imaginaire contemporaine.