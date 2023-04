Je joue, je révise ! - Je rentre en CM1 : un cahier ludique et rassurant pour revoir le programme de CE2 en français, maths, anglais, EMC et questionner le monde. Mots croisés, coloriages codés, labyrinthes... votre enfant va s'amuser en révisant pour préparer sa rentrée en CM1 ! Toutes les matières sont abordées par le jeu dans ce cahier via 120 activités ludiques et bienveillantes conçues par des enseignants. Toutes les notions en français, maths, anglais, EMC et questionner le monde 2 jeux par page Des activités ludiques et accessibles pour que l'enfant réussisse et ait envie de finir son cahier de vacances Un contenu pensé avec bienveillance pour lui donner confiance en lui ! Ce cahier de vacances propose une notion à réviser par page avec : Une rubrique " Echauffe-toi ! " sous forme de jeu pour introduire la notion et remobiliser les connaissances acquises Un jeu d'entraînement sur chaque page joliment illustré pour réviser le programme de CE2 en s'amusant ! Un jeu " Cherche et Trouve" tout au long du cahier avec une petite mascotte à trouver dans les pages Les + : Des consignes simples pour apprendre en toute autonomie Des jeux joliment illustrés Les mémos des leçons regroupés en fin de cahier et organisés par discipline Des solutions détachables Imprimé en France