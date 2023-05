Le Portail Bleu. Roman

Emma, une jeune Parisienne issue de milieux favorisés, passe ses vacances d'été en Algérie, malgré elle. Pleine de préjugés et d'idées reçues, elle appréhende ce voyage, et se crée une carapace pour éviter toute interaction. Mais contre toute attente, son séjour prend une tournure inattendue. Non seulement elle finit par l'apprécier à travers les rues d'Alger et d'Oran, mais elle tisse des liens aussi invraisemblables que fabuleux. L'âge et encore moins les cultures divergentes ne sauront se mettre au travers de la genèse d'une histoire exceptionnelle.