Bordas vacances - Je rentre en Grande Section , un cahier de vacances qui permet de réviser l'essentiel du programme de Moyenne Section (Lecture, Graphisme, Maths et Explorer le monde), en donnant confiance à l'enfant . Des exercices, des jeux, des devinettes, des stickers à coller, un cahier d'activités détachable et tous les corrigés ! Pour des révisions complètes et amusantes, ce cahier de vacances de Moyenne Section propose 20 séances de graphisme, lecture ou maths, chacune développée sur une page : Deux exercices autour de la notion abordée en maths, graphisme ou lecture, conçus par des enseignants et conformes au programme Un petit jeu en bas de page (devinette, rébus, intrus, etc.) en lien avec la notion Et en + : Des pages pour explorer le monde Un cahier d'activités à détacher Des stickers offerts à coller tout au long du cahier lorsque l'enfant a terminé sa page Tous les corrigés détachables Imprimé en France