La mésaventure des 3 amis. Au pays des quantités. PS à GS

Des albums de lecture pour construire les nombres et les quantités en maternelle ! L'enjeu de cet album est d'aborder la décomposition de la quantité TROIS. L'enfant s'approprie le nombre TROIS lorsqu'il comprend que TROIS, c'est DEUX (le nombre précédent) auquel on ajoute UN. Cette construction se poursuit avec l'apprentissage des premières décompositions qui mettent d'abord en jeu deux sous-parties : "TROIS, c'est DEUX et encore UN" . Puis avec les décompositions mettant en jeu trois sous-parties : "TROIS, c'est UN et UN et encore UN" .