Musée des vagues

Nous ressentons la justesse de chaque vague. Aucune ne se trompe. La beauté provient de l'exactitude. L'exactitude exprime en même temps la liberté. Car la liberté n'est rien d'autre qu'un accord. La vague est presque une fiction. Nous la voyons se mouvoir alors que se déplace seulement de l'énergie. L'eau reste sur place. La vague n'est pas un objet matériel mais énergétique. Cette âme puissante s'incarne tour à tour dans de nouvelles molécules d'eau, abandonnant les anciennes pour pénétrer les suivantes. L'oeil identifie un être qui voyage. Mais le corps de la vague n'est jamais de la même eau. En regardant la mer, nous confondons énergie et matière. Or Einstein nous a enseigné que l'énergie et la matière sont équivalentes. Grâce aux vagues, nous le savons par confusion. Cet ouvrage aborde tous les types de vagues, depuis le rouleau de bord jusqu'à la vague scélérate en passant par le clapotis, puis leur représentation dans l'univers de l'art. Le mécanisme des vagues est analysé objectivement, appuyé par les notes scientifiques du physicien Léon Brenig, et en même temps interprété d'un point de vue poétique. Les dessins de Philippe Coudray mettent en scène les vagues de manière ludique et expressive. LES AUTEURS Jean-Luc Coudray , écrivain et dessinateur, à la manie de tout éclairer par le sens de l'humour. Il est chroniqueur dans la revue La Décroissance et a publié notamment Humeurs décroissantes, Un mari idéal et Lettres d'engueulade - Nouvelle offensive. . Philippe Coudray est auteur de BD, notamment de la célèbre série L'Ours Barnabé, mais aussi illustrateur et peintre. Il a publié une quarantaine d'albums et participé à de nombreuses revues. Il est traduit notamment aux Etats-Unis et en Chine. Ils sont auteurs du Musée des Animaux et des Monstres marins dans la littérature (Ed. Zeraq, 2019) et du Musée insolite des Machines Marines (Ed. Zeraq, 2021). Ils vivent tous les deux à Bordeaux.