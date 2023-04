Peter Bogdanovich. Le cinéma comme élégie. Conversations

Le grand public le connait sous les traits du psy dans la série Les Sopranos, dont il a dirigé un épisode en 2004. Pour les autres, Peter Bogdanovich occupe une place importante dans Le Nouvel Hollywood. Ce livre se compose de deux parties. La première est un essai introductif qui cerne les thèmes et le style de l'une des oeuvres les plus passionnantes du cinéma américains. La seconde constitue le coeur du livre est une longue conversation de plusieurs dizaines d'heures, menée avec Bogdanovich de 2009 à aujourd'hui : ses débuts, l'aventure critique, ses rencontres avec Ford, Welles ou encore Hawks, son baptême du feu avec Roger Corman, La Dernière séance, le statut de jeune prodige du cinéma américain, ses déboires avec Hollywood, ses drames personnels (l'assassinat de Dorothy Stratten), Mask, sa renaissance,... Livre écrit et réalisé par Jean-Baptiste Thoret, journaliste spécialiste du Nouvel Hollywood, auteur de livres sur John Carpenter, Tobe Hooper, Michael Cimino ou Michael Mann.