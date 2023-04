Narcogenèse

Quand le marchand de sable n'endort pas seulement les enfants pour la nuit, mais pour toujours... Louise Gaucher travaille dans un service de réanimation. Dès qu'elle le peut, elle s'assoupit auprès de ses malades plongés dans le coma. Elle a le don de voyager dans le "monde des rêves" où les patients choisissent entre la vie et la mort. Simon Larcher est flic. Il ne boit plus, ne baise plus et ne joue à rien. Il voudrait juste nettoyer le monde de son horreur et de sa tristesse. Une nuit de janvier, un enfant de la DDASS disparu est retrouvé dans le parc du Chais, propriété de la puissante et riche famille de Louise... Anne Fakhouri partageait avec Neil Gaiman nombre de visions du monde et littéraires. Cet hommage à Sandman en est la preuve.