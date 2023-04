Assassin's Creed Dynasty Tome 6

Voyagez au coeur d'une des plus passionnantes périodes de l'histoire chinoise dans cette aventure inédite en manga ! Changshan est tombée aux mains des rebelles. Le gouverneur Yan et son fils Jiming ne sont plus. Prisonnier depuis plusieurs jours sans pouvoir manger, les forces de Li E s'affaiblissent mais sa détermination, elle, reste inébranlable et ceux qu'on ne voit pas sont là pour le guider. Il parvient à s'enfuir et rejoint maître Pei Min au village de Mo, dans le comté de Quinghe. Là-bas l'attendent des échos du passé qui l'aideront dans sa quête de vengeance. Il sait ce qu'il lui reste à accomplir : les Tortues d'or et An Lushan doivent mourir. Série terminée en 6 tomes.