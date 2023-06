Astronomie - l'essentiel tout simplement édition compacte

Cet ouvrage expose simplement et en infographie l'univers, les phénomènes qui s'y produisent, les grandes découvertes et les grands astronomes. Un ouvrage de vulgarisation scientifique accessible au plus grand nombre. La gravité joue-t-elle un rôle dans le mouvement des planètes ? De quoi la lune est-elle constituée ? Qu'apprend-t-on de l'étude des comètes ? Depuis l'aube de l'humanité, les Hommes n'ont cessé de scruter le ciel pour observer et analyser les phénomènes qui s'y produisent. Au fil des siècles, les astronomes ont tâché de comprendre l'Univers et de définir la place que nous y occupons, repoussant sans cesse les limites du savoir. Accessible à tous, L'astronomie propose des explications claires et concises accompagnées de citations sur les grandes découvertes de l'astronomie, de schémas décryptant des théories complexes, ainsi que d'illustrations attrayantes sur le monde des astres.