Histoire de Hong Kong. De la perle de l'Orient à l'emprise chinoise

Depuis sa création en 1841 par les Britanniques, le "port parfumé" est devenu un mythe, symbole de la rencontre entre l'Orient et l'Occident. Pour la première fois, voici l'histoire de Hong Kong des origines à nos jours. Des premiers autochtones, pêcheurs et pirates en mer de Chine, aux guerres de l'opium, en passant par les mouvements des dockers, le renversement des Qing par Sun Yat-sen, la prise de guerre japonaise ; des réfugiés politiques chinois fuyant le communisme aux China watchers occidentaux pendant la Révolution culturelle, l'ex-colonie britannique, aujourd'hui 4e place financière mondiale, a dû céder à la reprise en main chinoise en 2020. La loi sécuritaire a sonné le glas du principe "un pays, deux systèmes" imaginé par Deng Xiaoping et Margaret Thatcher. François Bougon fait revivre l'histoire riche et complexe de ce petit territoire au destin fascinant.