Le petit Spirou présente Tome 6 : Mon prof de Zumba

Toujours très affairé à sauver ses ouailles, l'abbé Langélusse est un des piliers de l'univers du Petit Spirou. Capable, avec la meilleure volonté du monde, de déclencher de véritables catastrophes, l'abbé Langélusse est un personnage haut en couleur, dont on découvre, au gré de flash-back drolatiques, le passé et la jeunesse. L'occasion de savourer les frasques et bévues d'un homme d'église pas tout à fait conventionnel, croqué avec humour et irrévérence par l'infernal duo Tome et Janry !