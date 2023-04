Paris sous la Terreur

Querelles fratricides, luttes pour le pouvoir, dénonciations, arrestations, exécutions, puissance dévastatrice de haine et débats passionnels... La Terreur, pendant laquelle la force l'a emporté sur la loi et le droit, fut l'une des plus grandes déchirures de l'histoire de France. C'est cette fureur toujours recommencée qu'Evelyne Lever évoque ici. Elle livre un récit brûlant des événements ayant pour cadre la capitale pendant les mois qui voient la chute de la monarchie, l'exécution du roi, la radicalisation de la Révolution et l'instauration d'une dictature révolutionnaire. La Terreur institutionnalisée devient un moyen de gouvernement. Les principaux acteurs sont présents dans cette fresque haletante : Louis XVI, Marie-Antoinette, Danton, Marat et Robespierre, sans oublier des femmes passionnées par les causes qu'elles défendent, telle Manon Roland, ainsi que les Parisiens dans leur vie quotidienne, qu'ils soient aristocrates, bourgeois ou sans-culottes.