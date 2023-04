Restauration de la Pietà de Conrad Meit à la cathédrale de Besançon

Commandée en 1532 pour l'abbaye bénédictine Saint-Vincent de Besançon (actuelle église Notre-Dame), la Vierge de Pitié du sculpteur Conrad Meit a été déplacée à une date inconnue à la cathédrale de Besançon. Elle y est attestée depuis le XIXe siècle, d'abord dans la chapelle des fonts baptismaux puis à partir de 1941 à son emplacement actuel (chapelle de l'Immaculée Conception). Témoignage précieux de l'art de la Renaissance et du succès du thème des Douleurs de la Vierge, cette composition servie par une exécution virtuose nous invite à la contemplation. Le corps abandonné du Christ y est présenté dans toute sa vulnérabilité par la Vierge, qui ne parvient pas à retenir les larmes délicatement sculptées sur ses joues, et par un ange à l'expression mélancolique. La scène représentée ne se réfère à aucun texte de l'Evangile, elle s'inscrit hors du temps et de la narration. Constituée de deux grands blocs d'albâtre, la sculpture présente plusieurs altérations structurelles (lacunes, fissures, greffes maladroites) et de surface (tâches, empoussièrement) qui perturbent sa lecture. Le ministère de la Culture a entrepris la restauration de l'oeuvre, ce catalogue en fait témoin.