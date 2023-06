L'Echappée Jurassienne. réf 390

Une itinérance de plus de 18 jours pour relier la plaine aux hauteurs des massifs jurassiens en passant par le parc naturel régional du Haut-Jura et sa nature préservée. Au départ de Dole et ses canaux, l'itinéraire passe par de nombreux sites emblématiques du Jura comme le cirque de Baume et se termine à Nyon aux abords du lac Léman (Suisse).