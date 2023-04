Créer une bonne ambiance au travail. Résoudre les conflits, améliorer le travail en équipe et établir la confiance

C'est lundi. Vous entamez votre semaine de travail au sein d'une équipe soudée et bienveillante. Cette semaine s'annonce bien remplie et pleine de défis, mais vous êtes serein, car vous savez que vous êtes reconnu et valorisé pour vos compétences. Un autre lundi, vous vous installez à votre bureau la boule au ventre : un conflit a éclaté au travail, de nouvelles personnes sont arrivées et vous n'arrivez pas à vous entendre avec elles. Vous ne vous sentez plus vraiment à votre place. Vous réagissez mal, mais vous ne savez pas comment faire pour redresser la situation. Dans Créer une bonne ambiance au travail, Gary Chapman s'est associé à deux consultants, experts des relations au travail, afin de proposer une stratégie efficace pour retrouver l'harmonie au travail. Vous apprendrez comment : Discerner les causes des conflits au travail. Eviter les disputes inutiles. Réparer les relations quand vous avez causé du tort à quelqu'un. Laisser les blessures du passé derrière vous, et reconstruire la confiance. Quel que soit votre secteur d'activité ou votre niveau de responsabilité, ce livre vous aidera à établir de meilleures relations avec vos collègues et à retrouver de l'enthousiasme à travailler.