Rituels quotidiens. Affirmez vos intentions en pleine conscience

Un magnifique coffret pour se créer des rituels au quotidien Cet oracle de 36 cartes superbement illustrées vous invite à l'introspection en imprégnant votre journée du pouvoir de l'intention et des rituels. Les déesses représentées vous aideront à aller au-delà de votre routine quotidienne en vous initiant à des pratiques qui sortent de l'ordinaire. Dans le livre de 88 pages, chaque carte est accompagnée d'un mantra - une affirmation -, d'un message et d'un rituel à mettre en application en pleine conscience et avec intention.